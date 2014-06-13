Ривненский облсовет требует запретить деятельность Компартии Украины

Соответствующее обращение было принято сегодня на очередной сессии областного совета.

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Вопрос о принятии этого обращения не был на повестке дня заседания. Он был внесен по требованию около 100 активистов, которые вошли в сессионный зал во время заседания.

После того, как представитель активистов зачитал текст предложенного обращения, председатель Ривненского облсовета Михаил Кириллов отметил, что такие документы выносятся на рассмотрение сессии только по представлению депутатов облсовета, и заявил, что в этом случае готов внести предложенный текст обращения от своего имени.

Перед голосованием депутаты взяли перерыв для доработки обращение. В частности, из текста были убраны предложения, в которых говорилось, что коммунисты и до сих пор находятся у власти и умышленно причиняют вред государству.

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В конечном варианте обращения, которое было принято единогласно 55 присутствующими в зале депутатами, облсовет попросил Министерство юстиции лишить регистрации КПУ за то, что ее представители активно участвуют в сепаратистских действиях, которые привели к кровопролитию и человеческим жертвам.