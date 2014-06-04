Львовский облсовет обратился в Генпрокуратуру с требованием запретить КПУ

Соответствующее обращение на сессии Львовского областного совета поддержали 84 депутата.

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«Согласно существующим правовым нормам, политическая партия должна быть запрещена, если ее действия направлены на посягательство на права и свободы человека. И поэтому Львовский областной совет просит безотлагательно подать на рассмотрение Верховного суда, как суда первой инстанции, исковое заявление о запрете на территории Украины Коммунистической партии», - подчеркивается в тексте обращения.

Кроме того, как отметила депутат облсовета Оксана Юринец, ссылаясь на обращение, «при поддержкеэтой политической силы происходили бесчинства. Эта политическая сила не представляет того, что хочет общество».

Напомним, 19 мая Министерство юстиции направило запросы в Генпрокуратуру и СБУ, в которых просит расследовать возможные преступления со стороны руководства Коммунистической партии Украины. По словам министра юстиции Павла Петренко, после получения материалов от правоохранительных органов будет подготовлен иск о ликвидации Компартии.