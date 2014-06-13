В Ривненской области будут судить начальника милиции, который позволил Сашку Билому побить прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, результаты досудебного расследования в уголовном производстве в отношении начальника Ривненского РО УМВД сегодня на пресс-конференции обнародовал прокурор Ривненской области Сергей Кубрак

По его словам, следствием установлено, что 27 февраля должностное лицо находилось в помещении районной прокуратуры. Туда прибыла группа людей во главе с тогдашним руководителем «Правого сектора» в Западной Украине Александром Музычко (Сашей Белым). Он демонстрируя оружие грубо оскорбил прокурора и применил к нему грубую физическую силу.

«Применил удушение шеи галстуком, толчки в область грудной клетки и удары в голову. В результате таких незаконных действий работник прокуратуры получил телесные повреждения. Начальник райотдела милиции не принял никаких мер к предотвращению и прекращению противоправных действий, задержанию лиц, совершивших правонарушение, охране места происшествия», - отмечалось на пресс-конференции.Читайте такжеЗаседание ВСК по расследованию гибели Сашка Билого не состоялось из-за отсутствия кворума

«В ходе судебного расследования установлена и роль бывшего начальника УМВД в области, который перед тем, как направить представителей СМИ в прокуратуру, встретился с Александром Музычко и запланировал этот визит, чтобы снять на камеру. Только я не знаю с какой в дальнейшем целью. Эти кадры были выложены в Интернете, что вызвало такой резонанс и стало поводом для информационной войны, дескать мы не в состоянии навести порядок в государстве», - сказал Кубрак.

По его информации, в настоящее время начальник районной милиции отстранен от должности. Дело в отношении его направлено в суд. Относительно же причастности начальника УМВД проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2014 года в помещение прокуратуры Ривненского района прибыла группа граждан во главе с координатором общественного движения «Правый сектор» в Западной Украине Александром Музычко. Он высказывал грубые угрозы и применял к работнику прокуратуры грубую физическую силу. По указанному факту следователями Ривненского городского отдела УМВД Украины в Ривненской области было начато куголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев).

4 марта народный депутат Геннадий Москаль обратился к и.о. министра внутренних дел Арсену Авакову и и.о. генерального прокурора Олегу Махницкому с требованием положить конец безобразиям на Ривненщине Александра Музычко, известного как Саша Белый.Читайте такжеДрузья и адвокаты Сашка Билого заявляют о фальсификации следствия

25 марта стало известно, что под Ровно неизвестные убили Музычко. Позже в МВД сообщили, что он был смертельно ранен при задержании стражами порядка. Активисты «Правого сектора» считают, что Сашка Белого "планомерно убили" работники спецподразделения и обвиняют в этом министра внутренних дел Арсена Авакова. В то же время в прокуратуре, ссылаясь на заключения экспертиз, сообщили, что Музычко случайно застрелился из пистолета ПМ при попытке бойцов “Сокола” его задержать. В Верховной Раде Украины создана Временная следственная комиссия по расследованию обстоятельств гибели Музычко.