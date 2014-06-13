Украина, Молдова и Грузия подпишут Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня в Брюсселе
В Европейской комиссии напоминают, что соглашения об ассоциации будут подписаны с Украиной, Молдовой и Грузией 27 июня в Брюсселе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам представитель Еврокомиссии Пиа Аренкилде Хансен.
По ее словам „церемония подписания соглашений с Украиной, Молдовой и Грузией состоится 27 июня в Брюсселе. Это уже в ближайшие дни”.
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Хансен обратила внимание на телефонный разговор, который состоялся в четверг между президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Украины Петром Порошенко. „Они говорили о ситуации в Украине. Президент приветствовал прямой контакт Порошенко с президентом Путиным и призвал Россию выполнить обязательство по деэскалации ситуации в Украине”, - сказала Хансен.