Баррозу - Порошенко: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС будет подписано 27 июня

Об этом Баррозу заявил во время своего визита в Грузию, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я позвонил президенту Порошенко, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Я поздравил его мирную инициативу и прямые переговоры с Россией. Тот факт, что сейчас Президент Порошенко и Президент Путин разговаривают напрямую является позитивным шагом вперед», - сказал Президент Еврокомиссии.

Как сообщили в ЕК, то же время президент Порошенко «крайне обеспокоен в связи с продолжающимися вооруженными беспорядками в восточной Украине и в связи с сегодняшним инцидентом с российскими танками, которые, согласно информации украинских властей, пересекли границу Украины».

«Европейский союз уже несколько раз заявлял, и я хочу повторить, что сегодня очень важно, чтобы Россия прекратила военные действия в этом регионе. Мы считаем, что незаконные вооруженные группировки должны разоружиться, и призываем Россию отозвать разрешение на применение силы в Украине», - подчеркнул президент ЕК.

В этой связи он вновь обратился к России с призывом к конструктивному сотрудничеству с Украиной и «предпринять конкретные шаги и предоставить доказательства усилий по де-эскалации».

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Баррозу также заявил, что ЕС намерен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной 27 июня.

«Возвращаясь к соглашениям с Украиной, Молдовой и Грузией, которые мы собираемся подписать в Брюсселе 27 июня, я хочу еще раз подтвердить намерение ЕС вести переговоры с Россией в случае, если есть какая-либо обеспокоенность российской стороны, чтобы обсудить конкретные реализации этих соглашений», - заявил он.

Президент ЕК подчеркнул, что содержание соглашений «должно уважаться, но если существуют опасения, если есть технические вопросы, которые российская власть хочет уточнить, что мы готовы к этому».

«Поэтому наше послание как Европейского Союза - это послание диалога и сотрудничества, а не конфронтации. В то же время, мы должны быть твердыми в вопросе суверенного права каждой страны решать свое будущее».