В России возбудили дело против украинской Нацгвардии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В НКР сообщили, что возбудили дело по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По версии российского следствия, «нарушая положения Женевской конвенции О защите гражданского населения во время войны», украинские военнослужащие, а также вооруженные члены Национальной гвардии и «Правого сектора» 6 июня 2014 года вблизи Славянска захватили в качестве заложников граждан России, что не участвовали в вооруженном конфликте, журналистов Андрея Сушенкова и Антона Малышева».

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«После этого их перевезли на территорию одной из воинских частей Вооруженных сил в районе города Изюм Харьковской области, где незаконно удерживали до 9 июня, причиняя физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий», - говорится в сообщении.