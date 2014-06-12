Военные захватили бронированный КАМАЗ террористов. Идентичные Россия производит для своей армии

Украинские военные в Артемовске Донецкой области отбили у боевиков бронированный КАМАЗ с оружием, сообщает Минобороны в своем Facebook.

Во время досмотра в кузове автомобиля были найдены один 12,7 мм пулемет “Корд”, три автоматические 30 мм гранатометы АГС-17 с боекомплектами и флаг Российской Федерации.

"В полночь с 8 на 9 июня 2014 года одну из военных частей Вооруженных Сил Украины, которая расположена в г. Артемовск Донецкой области, атаковали террористы на грузовом и двух легковых автомобилях. Во время нападения они использовали автоматическое оружие, ручные и подствольные гранатометы. В ходе длительного боя военнослужащие Вооруженных Сил Украины отбили нападение и заставили боевиков отступить. При этом был захвачен грузовой автомобиль КАМАЗ, который принадлежал террористам", - говорится в сообщении.

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На сделанных после боя фотографиях грузового автомобиля КАМАЗ хорошо видно, что его лобовое стекло бронированное. Также на машине установлены бронированные борта. Сверху кабины есть специальное отверстие, который можно использовать, например, для установки пулемета. По словам украинских военнослужащих, во время боя КАМАЗ удалось остановить только после попадания из стрелкового оружия калибра 7,62 (калибр 5,45 не “прошел”) в двигатель и по колесам.

В Украине модели автомобилей такого класса не производятся. Зато, автомобили подобного класса, среди которых есть и бронированные, производятся на заводе ОАО “КАМАЗ” в России.

На официальном веб-сайте Минобороны Российской Федерации 10 июня 2014 года в 10.15 размещено фотоиллюстрированное сообщение: “Более 500 водителей российской военной базы Армении научатся управлять новыми автомобилями “Мустанг”,* подготовленное пресс-службой Южного военного округа ВС России. Интересно, что фото Камазов с сайта МО РФ и уничтоженного украинскими военными в Артемовске авто боевиков - почти идентичны. Кстати, штаб Южного ВО дислоцируется в Ростове-на-Дону - городе, вблизи которого, по сообщениям отечественных спецслужб, готовятся террористы для операций на территории Украины, сообщили в Минобороны.