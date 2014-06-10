В Горловке перевернулся КаМАЗ, перевозивший террористов - СМИ



Как передает Gorlovka.ua, по словам очевидцев, сейчас к месту аварии – возле автозаправочной станции подъехал кран, который пытается поднять грузовик, но пока безуспешно.

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Вокруг автомобиля стоит более 20 вооруженных лиц. Сотрудники ГАИ перекрыли на этом участке движение, обеспечивая проезд автомобилей по другой полосе.

При этом очевидцы не смогли пояснить, из-за чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

По одной из версий, КаМАЗ перевернулся на скользкой после дождя дороге и в результате его вынесло на встречную полосу. Пострадавших нет.