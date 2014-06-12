ГПУ возбудила дело в отношении генпрокурора ДНР по подозрению в терроризме

Следствие установило, что "в мае этот радикально настроенный гражданин принимал участие в террористической организации ДНР, противодействовал органам государственной власти и местного самоуправления. Так, с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти он был назначен на должность генерального прокурора ДНР", - говорится в сообщении на сайте ГПУ.

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Действия Равиля Халикова квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("создание террористической группы или террористической организации").

Равиль Халиков является заместителем руководителя Межрегиональной общественной организации "Мордовское землячество" (Россия), проживает в Москве.