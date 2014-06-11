Главный террорист ДНР свободно пересек границу и наведался в Москве к Жириновскому

"Денис Пушилин в Москве", - написал он.

Каким образом Пушилин пересек границу с Россией - неизвестно.

Как напоминает News.ru, 2 мая Пушилина объявлен в розыск и по ходатайству прокуратуры судом дано разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 июня ГПУ объявила о подозрении Пушилину.

Установлено, что в течение марта - мая 2014 года он совершил целенаправленные действия по созданию террористической организации "Донецкая народная республика", деятельность которой заключалась в совершении актов терроризма, запугивании населения, убийстве граждан и захвате административных зданий.