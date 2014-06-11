Главный террорист ДНР свободно пересек границу и наведался в Москве к Жириновскому
16:09, 11 июня 2014Политика
0 0
Один из лидеров террористов ДНР Денис Пушилин находится в России. Это подтверждает фотография его встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которую 11 июня обнародовал Дэниел Сэндфорд в своем Twitter.
Жириновский встретился с Пушиліним / @BBCDanielS
"Денис Пушилин в Москве", - написал он.
Каким образом Пушилин пересек границу с Россией - неизвестно.
Как напоминает News.ru, 2 мая Пушилина объявлен в розыск и по ходатайству прокуратуры судом дано разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
10 июня ГПУ объявила о подозрении Пушилину.
Установлено, что в течение марта - мая 2014 года он совершил целенаправленные действия по созданию террористической организации "Донецкая народная республика", деятельность которой заключалась в совершении актов терроризма, запугивании населения, убийстве граждан и захвате административных зданий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter