Террористы открыли стрельбу на предприятии Таруты - СМИ
Вооруженные люди, предположительно из Горловского "гарнизона" террористов Донбасса, совершили нападение на "Бахмутский аграрный союз" - предприятие, расположенное в селе Новолуганское Артемовского района.
Об этом Gorlovka.ua стало известно из достоверных источников.
Одним из акционеров "БАСа" является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
Во время нападения было расстреляно три автомобиля на территории предприятия, а одну машину сожгли. Из административного здания вынесли часть техники: компьютеры, принтеры, телевизоры.
"Все это происходило на глазах сотрудников, но никто из них не пострадал, хотя угрозы в их адрес высказывались", - сообщает издание.
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Предприятие "Бахмутский аграрный союз" занимается производством масла подсолнечного, комбикормов, смесей для кормления крупного рогатого скота и домашней птицы. В состав "Бахмутского аграрного союза" входят ЗАО "Юг-Агро", ООО "Восток-Агро", ЗАО "Диановская птицефабрика".
На вершине вертикальной производственной интеграции находится Горловский мясокомбинат, выпускающий готовую продукцию - колбасные изделия и мясные деликатесы, которые поставляются в розничную торговую сеть под торговой маркой "Щирий кум".
Одним из учредителей предприятия с долей в 28% является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута.