Террористы открыли стрельбу на предприятии Таруты - СМИ

Об этом Gorlovka.ua стало известно из достоверных источников.

Одним из акционеров "БАСа" является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута.

Во время нападения было расстреляно три автомобиля на территории предприятия, а одну машину сожгли. Из административного здания вынесли часть техники: компьютеры, принтеры, телевизоры.

"Все это происходило на глазах сотрудников, но никто из них не пострадал, хотя угрозы в их адрес высказывались", - сообщает издание.

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Предприятие "Бахмутский аграрный союз" занимается производством масла подсолнечного, комбикормов, смесей для кормления крупного рогатого скота и домашней птицы. В состав "Бахмутского аграрного союза" входят ЗАО "Юг-Агро", ООО "Восток-Агро", ЗАО "Диановская птицефабрика".

На вершине вертикальной производственной интеграции находится Горловский мясокомбинат, выпускающий готовую продукцию - колбасные изделия и мясные деликатесы, которые поставляются в розничную торговую сеть под торговой маркой "Щирий кум".

Одним из учредителей предприятия с долей в 28% является нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута.