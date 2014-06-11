Ни один военнослужащий срочной службы не несет службу в зоне АТО - Нацгвардия

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины, размещенном на сайте ведомства.

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«Относительно заявления гражданина Стрелкова о привлечении военнослужащих срочной службы к боевым действиям в районе Славянск – Краматорск, сообщаем, что по состоянию на 11 июня 2014 года, ни один из военнослужащих срочной службы не несет службу в отмеченном районе», - говорится в сообщении.