В зоне АТО увеличено количество бригад "скорой"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко.

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«На сегодняшний день все станции скорой медицинской помощи, бригады экстренной медицинской помощи на 100% обеспечены необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Создан запас, который постоянно пополняется. В регионах, где осуществляется АТО, увеличено количество бригад экстренной медицинской помощи для организации быстрой доставки раненых в заведения медицинской помощи», - сказала Терещенко.

Она также проинформировала, что в Донецкой области закрыты 10 больниц, в Луганской работают все больницы.

По словам Терещенко, еще в марте этого года Минздрав поручил структурным подразделениям по вопросам здравоохранения ОГА зарезервировать коечный фонд и запас медицинских средств в количестве 30% общей потребности.

«На сегодняшний день все регионы Украины имеют этот запас», - отметила Терещенко.

Напомним, РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договора, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

Сегодня, 11 июня, первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли более 200 человек.

По его словам, из этого количества погибших - 15 женщин и двое детей: мальчик и девочка. «Мальчик 14 лет до сих пор не опознан. Медицинская помощь оказывается в соответствии с клиническими протоколами. Бригады экстренной помощи фактически работают на поле боя», - отметил Салютин.

Он поблагодарил медиков за героическую работу и пообещал, что их работа не останется без внимания Минздрава.

Салютин также отметил, что в Минздраве нет информации о количестве боевиков среди погибших. «Мы не можем ответить, кто из них боевики, а кто - мирные жители. Для врачей это не суть важно», - сказал Салютин.