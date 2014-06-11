Боевики используют Антрацит для переброски военного снаряжения и живой силы - активист

В городе Антраците Луганской области сегодня не стабилизируется ситуация, а наоборот наращивается присутствие иностранных боевиков.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с места события члены его общественной организации, являющиеся очевидцами происходящего.

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«По состоянию на сегодня мы получили информацию, что в городе Антрацит, по улице Ростовская,4 (рудоремонтный завод), который находится в несколько сотнях метров от захваченной сепаратистами райгосадминистрации, размещаются дополнительные силы сепаратистов, создаются казармы для размещения боевиков – подошло подкрепление в живой силе… То есть, в Антраците не стабилизируется ситуация а наоборот наращивается военное присутствие иностранных военных подразделений, в частности, войска Донского», - сказал Снегирев.

При этом он подчеркнул, что «Антрацит на сегодняшний день является фортпостом пророссийского влияния и используется, как перевалочная база для переброски как военного снаряжения, военной техники, так и живой силы».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании Кабинета министров: "Мы получили от наших правоохранительных органов информацию о том, что в Антраците несколько стабилизировалась ситуация, и мы с сегодняшнего дня отправим в Антрацит средства, которые нужны для выплаты социальных льгот и субсидий, и попробуем их довести до людей".

Он поручил министру внутренних дел Арсению Авакову проконтролировать доставку средств в Антрацит.

При этом, по его словам, выплаты в Снежном и Красном Луче нужно заблокировать из-за действий террористов, которые нападают на почтальонов и сотрудников банков.