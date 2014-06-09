Украинские СМИ обнародовали уникальную запись боя под Семеновкой

Как говорится в сюжете ТСН.Тиждень, видео передали украинские солдаты журналисту Сергею Гальченку. Это уникальные кадры боя под Семеновкой.

5-го мая наши спецподразделения "Альфа" и "Омега" должны были пойти на подкрепление блокпосту военных под этим населенным пунктом. Но попали в засаду террористов. Боевики буквально прятались в домах гражданских и вели огонь оттуда с двух сторон и с крыш жилых домов.

Читайте такжеПод Славянском снова идут бои с террористами. В городе ревет сиренаСпасла украинских солдат только специальная выучка. В бою погибли двое альфовцев и один ягуаровец, 45 боевиков были ликвидированы спецназовцами.