Ночью террористы атаковали военных в Артемовске - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

По его данным, боевики подъехали к части на двух легковых автомобилях и «КамАЗе», после чего открыли огонь из автоматического оружия и гранатометов.

Читайте такжеБоевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска"Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, после чего террористы разбежались. На захваченном грузовике был обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» и снайперская винтовка СВД", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.