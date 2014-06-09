Ночью террористы атаковали военных в Артемовске - Тымчук
10:33, 09 июня 2014Политика
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Прошедшей ночью группа террористов предприняла попытку штурма воинской части в Артемовске.
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.
По его данным, боевики подъехали к части на двух легковых автомобилях и «КамАЗе», после чего открыли огонь из автоматического оружия и гранатометов.
Читайте такжеБоевики из двора церкви ведут огонь из минометов по позициям силовиков и жилым кварталам Славянска"Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, после чего террористы разбежались. На захваченном грузовике был обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя» и снайперская винтовка СВД", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.
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