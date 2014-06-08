Порошенко пообщается с Путиным о прекращении вооруженных противостояний на Востоке - Bloomberg

Порошенко и Путин якобы сегодня начнут искать решения кризиса на Востоке, а украинский президент призовет главу РФ прекратить вооруженное противостояние террористов на Луганщине и Донетчине, пишет издание Bloomberg, передает ТСН.Читайте такжеУкраина ожидает освобождения заложников, захваченных террористами - Порошенко

Напомним, в первый день президентства Порошенко поразил четкой программой действий. Он пообещал, что не будет узурпировать власть, проведет досрочные парламентские выборы и будет бороться с коррупцией. Евроинтеграцию новый президент назвал безальтернативным путем для Украины. Также он заявил, что будет вести диалог с жителями Востока Украины.