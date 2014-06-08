В Артемовске расстреляли автомобиль, в котором был командир воинской части

В районе магазина «Ранок+» неизвестные расстреляли иномарку, в которой находился командир воинской части Владимир Чоботок.

Сам Чоботок ранен, но жив. Очевидцы сообщают о трех убитых и еще одном раненном, пишет сайт города Артемовска.

В городской травматологии подтвердили, что к ним поступил один пациент с тяжелым ранением, который находится в операционной – медики сражаются за его жизнь. Остальные находятся в хирургии, официальную информацию о количестве раненных выяснить пока не удается.

Читайте такжеГорловские террористы на похищенных Porsche, Ferrari и Bentley пытаются сбежать в РФВладимир Чоботок командовал отражением штурма воинской части в Артемовске, когда вооруженные люди пытались занять часть. Солдаты тогда отбили нападение.