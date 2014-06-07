Порошенко в день инаугурации стал дедушкой
В день вступления на пост Президента Украины Петр Порошенко стал дедушкой.
Как передает ТСН, соответствующего содержания заявление Глава государства сделал на торжественном приеме по случаю инаугурации, который проходит в эти минуты в ”Художественном Арсенале”.
«Сегодня стало на одного украинца больше», - сообщил Президент.
«Я счастлив, потому что сегодня стал дедом», - сказал Порошенко.
Читайте такжеПорошенко принял командование Вооруженными Силами Украины
Как известно, в положении была жена старшего сына Порошенко - Алексея. Это киевлянка Юлия Алиханова. В семье ждали мальчика. Поэтому у Президента, скорее всего, родился внук.
Алексей и Юлия вместе учились некоторое время за границей. Сейчас Алексей является депутатом Винницкого облсовета. Как отметил недавно Порошенко, его сын является «одним из лучших депутатов».