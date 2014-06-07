Порошенко в день инаугурации стал дедушкой

20:40, 07 июня 2014
Политика
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В день вступления на пост Президента Украины Петр Порошенко стал дедушкой.

REUTERS

Как передает ТСН, соответствующего содержания заявление Глава государства сделал на торжественном приеме по случаю инаугурации, который проходит в эти минуты в ”Художественном Арсенале”.

«Сегодня стало на одного украинца больше», - сообщил Президент.

«Я счастлив, потому что сегодня стал дедом», - сказал Порошенко.

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Как известно, в положении была жена старшего сына Порошенко - Алексея. Это киевлянка Юлия Алиханова. В семье ждали мальчика. Поэтому у Президента, скорее всего, родился внук.

Алексей и Юлия вместе учились некоторое время за границей. Сейчас Алексей является депутатом Винницкого облсовета. Как отметил недавно Порошенко, его сын является «одним из лучших депутатов».

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