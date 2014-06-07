Порошенко выступает за досрочные местные выборы на Донбассе: «Говорить с бандитами мы не будем»

11:37, 07 июня 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко предлагает провести досрочные местные выборы в Донбассе.

Фото: Леся Оробець / facebook.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего обращения к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде Украины.

Предлагая мирный план урегулирования кризиса в Донбассе и широкую амнистию для тех, кто сложит оружие, Порошенко заметил, что власть не будет вести переговоры с террористами.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

“Нам нужен легитимный партнер по диалогу, говорить с бандитами мы не будем. Мы готовы объявить досрочные местные выборы в Донбассе для формирования партнеров по диалогу”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.

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