Байден станет не единственным представителем США, который приедет на инаугурацию Порошенко

На инаугурации украинского президента Петра Порошенко, которая состоится 7 июня в Киеве, США, кроме вице-президента Джо Байдена, будут представлять сенатор Джон Маккейн, помощник госсекретаря Виктория Нуланд и еще ряд американских политиков.

Об этом Белый дом объявил в четверг, сообщает The Washington Times.

В состав делегации также войдут сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, делегат (нижней) Палаты представителей американского конгресса Марси Каптур, представитель США при ОБСЕ Дэниел Байер, а также посол США в Киеве Джефри Пайєтт.

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Как ранее сообщал УНИАН, 4 июня в Варшаве в рамках европейского турне президента США Барака Обамы состоялась его встреча с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко.

После встречи с украинским президентом, которая длилась около часа, Барак Обама назвал избрание Петра Порошенко президентом Украины мудрым выбором народа в сложные времена и заверил в поддержке его американскими властями.

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"Выборы Петра Порошенко президентом показали, что украинцы отвергли насилие, коррупцию и хотят самостоятельно определять свое будущее: трудно работать, заниматься самообразованием, чтобы достичь успеха", - сказал Обама, отметив, что новоизбранный президент олицетворяет эти стремления.