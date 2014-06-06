Евромайдан проведет в воскресенье вече в Харькове

Как сообщил УНИАН один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, мероприятие традиционно пройдет перед памятником Шевченко на улице Сумской.

«Это будет необычное Воскресное вече, которое будет проходить под лозунгом «Народ предлагает - власть отчитывается», - отметил Чистилин. - Впервые в новейшей истории Харькова областная администрация и, надеемся, представители силовых структур будут напрямую вести диалог с народом. Прямо на Майдане состоится отчет за первые 100 дней правления новой власти».

Читайте такжеВ Харькове активисты Евромайдана пронесли центром города 100-метровый флаг УкраиныЧистилин отметил, что в свою очередь общественные активисты планируют выложить представителям власти «свое видение люстрации, каждый харьковчанин сможет поставить требования новоизбранному президенту и помочь украинскому войску».

Кроме того, по данным активиста, на Евромайдане пройдет символический перфоманс: «Мы подарим Верховной Раде медный таз, чтобы она накрылась и провела осенью перевыборы по открытым спискам. Пройдет массовое шествие по нестандартному маршруту с сюрпризами».

«Берите больше национальной символики! Обещают хорошую погоду. Итак, отпразднуем Троицу в кругу единомышленников!», - подчеркнул Чистилин.