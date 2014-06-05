Путин не вернет Украине Крым - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в четверг во время дискуссии на тему будущего Украины и Европы в рамках фестиваля имени Яцека Куроня.

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”Украине не лишится внешней угрозы, потому что, пока президент России - Владимир Путин, он не отдаст Крым”, - сказал министр, слова которого приводит РАР.

Сикорский признал, что Европейский союз недостаточно адекватно реагировал на действия Российской Федерации в контексте присоединения Крыма, назвав причиной этого систему принятия решений в европейском сообществе.

”К сожалению, имеем эту проблему, возможно, из-за медленной процедуру принятия решений на каждом этапе, делаем меньше, чем минимально необходимо, чтобы повлиять на процесс принятия решения с другой стороны”, - сказал министр.

Он тоже обратил внимание на то, что ведущую роль во внедрении санкций против России за ее действия в Украине играли США, а не ЕС.

Вместе с тем он заявил, что самым большим наказанием Российской Федерации за присоединение Крыма является собственно его непризнание западными государствами, что будет иметь далеко идущие последствия для развития полуострова.

По его словам, в нынешних условиях ни один западный банк не сможет работать в Крыму, ни один корабль не сможет привезти и растаможить на полуострове свой товар.

”Сейчас мы оцениваем, что стабилизация ситуации в Крыму в экономическом смысле - речь о построении необходимой инфраструктуры для поставок воды, электроэнергии, газа, обеспечения выплат зарплат и пенсий ... - будет стоить около 30 миллиардов долларов”, - сказал министр.

”Это на самом деле много”, - заявил он.

Сикорский также добавил, что Украине в целом будет ”и легче, и сложнее”, чем было Польше 25 лет назад внедрять необходимые реформы для построения подлинно демократической и рыночной страны.

”Легче в том смысле, что они не имеют гиперинфляции, не являются страной-банкротом. Мы в 1989 году были банкротом и на финансовые рынки вернулись только в половине 90-х годов. Украина им не является, имеет стабильную банковскую систему, несмотря на то, что происходит. Но одновременно она потеряла ряд возможностей: в первую очередь в тот момент, когда у нас освобождение от коммунизма стало одновременно восстановлением независимости и это освободило определенную общественную энергию. Они этот момент упустили”, - сказал министр, назвав значительной проблемой украинцев, олигархическую систему в стране.