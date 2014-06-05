Луценко напомнил генералу Литвину о наказании через расстрел

"Как вам спится, генерал Литвин? И всем остальным министрам и генералам, которые двое суток не смогли прийти на выручку Луганскому пограничному отряду? А теперь вся путинская срань просто зальет Донбасс", - пишет Луценко в своем Facebook.

"Вам повезло, что еще не объявлено военное время. За такое расстреливают", - добавил Луценко.

Как сообщалось ранее, за последние сутки пограничники покинули заставы на участке в 130 км госграницы в Луганской области. За ночь этим воспользовались террористы, которые на 15 грузовиках пересекли линию границы.