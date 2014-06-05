Луценко напомнил генералу Литвину о наказании через расстрел
12:48, 05 июня 2014Политика
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Лидер «Третьей украинской республики», бывший министр внутренних дел Юрий Луценко прокомментировал несостоятельность пограничников защитить украинскую территорию от подкреплений террористов.
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"Как вам спится, генерал Литвин? И всем остальным министрам и генералам, которые двое суток не смогли прийти на выручку Луганскому пограничному отряду? А теперь вся путинская срань просто зальет Донбасс", - пишет Луценко в своем Facebook.
"Вам повезло, что еще не объявлено военное время. За такое расстреливают", - добавил Луценко.
Как сообщалось ранее, за последние сутки пограничники покинули заставы на участке в 130 км госграницы в Луганской области. За ночь этим воспользовались террористы, которые на 15 грузовиках пересекли линию границы.
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