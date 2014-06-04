Путин снова солгал об отсутствии помощи террористам на Донбассе

"Никаких военных сил, никаких российских инструкторов нет на юго-востоке Украины", — заверил журналистов российский президент.

На вопрос, были ли у РФ намерения присоединить Украину или дестабилизировать ситуацию в этой стране, Путин ответил: "Нет, мы этим никогда не занимались и не занимаемся". По словам российского президента, украинское правительство должно "наладить диалог со своим собственным народом и не с помощью танков и самолетов, а при помощи переговоров", передает РИА Новости.

Напомним, в апреле Путин признал, что референдум в Крыму прошел при участии российской армии, хотя ранее отрицал участие военных оккупационнного государства в событиях на полуострове.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Я говорил неоднократно в разговорах со своими иностранными коллегами, я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан, и поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они развиваются в юго-восточной Украине – чтобы не было танков, боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но решительно и профессионально», - сказал Путин.