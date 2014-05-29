Террористы отпустили одну из двух захваченных групп наблюдателей ОБСЕ

Однако, о местонахождении другой группы из 4 наблюдателей до сих пор ничего неизвестно, говорится в сообщении ОБСЕ, опубликованном в «Твиттере», передает LB.ua.

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Между тем, один из лидеров сепаратистов Вячеслав Пономарев признался, что эту группу наблюдателей задержали они. "Мы знаем где они находятся, с ними все хорошо. Мы говорили им, чтобы они некоторое время никуда не ездили, но нашлись эти 4 самых рьяных. Конечно, их задержали", - заявил Вячеслав Пономарев, добавив, что наблюдатели задержаны для проверки целей их деятельности, сообщает R.it.

Напомним, 27 мая оборвалась связь с 4 наблюдателями, и до сих пор об их судьбе ничего неизвестно. 28 мая Министерство иностранных дел Украины сообщило, что наблюдатели ОБСЕ захвачены вооруженной пророссийской группировкой, и что в настоящее время идет работа по их освобождению. В состав группы, с которой утрачен контакт, входят граждане Эстонии, Швейцарии, Турции и Дании.