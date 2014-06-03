Боевики из "ДНР" занялись конфискацией имущества и требуют деньги у местных коммерсантов - СМИ

Активисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" начали кампанию по отъему имущества у местного населения, сообщает местный сайт 0629.

Мариупольские предприниматели жалуются, что боевики требуют у них денег.

По словам жителей Донецка, бойцы "ДНР" объясняют это необходимостью "пополнения фонда обороны".

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"Они публично говорят, что забирают только предметы роскоши. Но у моего товарища на днях конфисковали две машины, оборудованные для перевозки продуктов. Он предприниматель с небольшими доходами, за эти машины ему нужно как-то рассчитаться, но в "ДНР" это никого не интересует. Обращаться в милицию бесполезно, да он и боится выставлять какие-то претензии", - говорит дончанин Владимир В.

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По его словам, сепаратисты явно располагают базами налоговой инспекции, поскольку объектами грабежа выступают в первую очередь местные предприниматели. По словам очевидцев, у них отбираются не только "предметы роскоши", но всё, что понравится налётчикам.

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Сегодня вооруженные боевики "ДНР" штурмовали офис предпринимателя в Торезе за отказ платить налоги, пишет "ОстроВ". Об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

"Штурмуют офис коммерсанта, расположенный рядом с прокуратурой. Он отказался платить налоги ДНР", - сказал собеседник агентства.