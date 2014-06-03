Донецк из-за террористов покинули 15 тысяч человек

11:57, 03 июня 2014
Политика
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Не более 15 тысяч человек уехали из Донецка за последнее время.

По словам Лукьянченко, эвакуация миллионного города фактически невозможна / REUTERS

Об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко сказал сегодня на пресс-конференции, - передает корреспондент "ОстроВа". 

"Говорят, что многие там выезжают. Выехало, может быть, менее 10 тысяч человек. Или же 10-15 тысяч", - сказал он. 

Читайте такжеБоевики требуют от двух донецких газет «правильно» освещать события и больше писать о «ДНР»При этом, по словам мэра, только школьников с 1 по 8 класс, которых родители решили оставить в пришкольных летних лагерях, 23 тысячи, а в детские сады посещают 24 тысячи детей. 

Он напомнил, что в городе 270 тысяч пенсионеров, многие из которых в достаточно пожилом возрасте и уже не могут уехать. 

По словам Лукьянченко, эвакуация миллионного города фактически невозможна. 

"Для этого необходимо очень серьезная подготовка и знать, куда проводить эвакуацию", - сказал он. 

"Мы делаем все, чтобы избежать ситуации, когда люди должны будут покинуть жилье", - подчеркнул Лукьянченко. 

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