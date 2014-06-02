В Рубежном семь вооруженных террористов похитили мужчину

15:46, 02 июня 2014
Политика
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В дежурную часть Рубежанского горотдела милиции поступило сообщение о том, что 1 июня в 21.30 в дом к местной жительнице ворвались 7 автоматчиков в камуфляже и масках, и насильно вывели из дома хозяина.

REUTERS

Об этом сообщает 0642.ua со ссылкой на ГУ МВД Украины в Луганской области.

Мужчину посадили в микроавтобус белого цвета и вывезли в неизвестном направлении. При этом забрали из дома два ноутбука и мобильный телефон.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

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