В Рубежном семь вооруженных террористов похитили мужчину

Об этом сообщает 0642.ua со ссылкой на ГУ МВД Украины в Луганской области.

Мужчину посадили в микроавтобус белого цвета и вывезли в неизвестном направлении. При этом забрали из дома два ноутбука и мобильный телефон.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.