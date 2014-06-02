Перемирие кончилось, под Луганском вновь продолжается бой - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В течение 30 минут длилось перемирие, которое было достигнуто при поддержке общественных активистов, народных депутатов Украины и неравнодушных граждан. За это время с территории пограничного подразделения вывезли раненых.

Также от места вооруженного столкновения были вывезены раненые и убитые боевики.

Ранее сообщалось, что авиация уничтожила две минометные батареи.