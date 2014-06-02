Перемирие кончилось, под Луганском вновь продолжается бой - ГПСУ
14:30, 02 июня 2014Политика
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Затишье между пограничниками Луганского отряда и террористами закончилось. Около 13.30 снова начался бой.
В Луганске продолжается бой / cxid.info
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
В течение 30 минут длилось перемирие, которое было достигнуто при поддержке общественных активистов, народных депутатов Украины и неравнодушных граждан. За это время с территории пограничного подразделения вывезли раненых.
Также от места вооруженного столкновения были вывезены раненые и убитые боевики.
Ранее сообщалось, что авиация уничтожила две минометные батареи.
Атака на Луганский погранотряд возобновилась, тяжелораненые пограничники эвакуированы — ГПС http://t.co/HRWZ0UU5tf
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) June 2, 2014
Луганских пограничников обстреливают из минометов и тяжелого пулемета ДШК, бойцы просят подмоги у сил АТО
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) June 2, 2014
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