Россия проводит учения с ракетами "Искандер" у западной границы

Западный военный округ России граничит с Украиной, Беларусью, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Читайте такжеОколо украинской границы остается значительная часть российских войск

Как сообщает министерство обороны России, учения продлятся до 5 июня. В их ходе задействовано одно из ракетных соединений, на вооружении которого находятся ракетные комплексы "Искандер-М" и самолеты дальней авиации, передает «Украинская правда».

Ракетное подразделение отработает марш-бросок, тайное развертывание, занятие огневых позиций, а также инженерное оборудования района.

Ракетчики также организуют совместные действия с дальней авиацией «по поражению условных целей крылатыми ракетами наземного и воздушного базирования на максимальной дальности». Для оценки эффективности поражения целей будут использовать беспилотные летательные аппараты.

Ракетный комплекс «Искандер» разработан для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине построения войск противника и может быть средством доставки ядерного оружия.