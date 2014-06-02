Тягныбок предлагает закрыть украинско-российскую границу и ввести визы
11:51, 02 июня 2014Политика
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Лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягныбок предлагает на государственном уровне принять решение о закрытии украинско-российской границы и введении визового режима между странами.
Тягныбок инициирует введение виз для россиян / фото УНИАН
Об этом Олег Тягныбок сказал во время согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.
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Он отметил, что в Раду внесен соответствующий законопроект №4962 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан этих стран от 16 января 1997 года.
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