Тягныбок предлагает закрыть украинско-российскую границу и ввести визы

Об этом Олег Тягныбок сказал во время согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

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Он отметил, что в Раду внесен соответствующий законопроект №4962 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан этих стран от 16 января 1997 года.