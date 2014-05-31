На Винниччине возобновили работу блокпостов

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, милиция проверяет всех подозрительных лиц, чтобы предотвратить совершение правонарушений и чрезвычайные происшествия на территории области.

В частности, инспекторы ГАИ остановили на блокпосту для проверки «ВАЗ -2111», в котором под сиденьем обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и семь патронов калибра 9 мм. Разрешения на оружие водитель не смог предоставить.

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Также 30 мая в Могилев-Подольском был остановлен подозрительный прохожий, при досмотре вещей которого в пакете был изъят кастет. Запрещенный для ношения предмет направлен на экспертизу.

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Милиция также призвала жителей области быть максимально бдительными, внимательными, обращать внимание на подозрительные пакеты, вещи, чемоданы, транспорт, оставленные надолго без присмотра. В случае выявления таких вещей на улице, в транспорте, в местах общего пользования правоохранители просят сразу звонить на «102» и обещают реагировать на каждое сообщение от граждан.

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