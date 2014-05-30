Житель Донецка привез в милицию найденное на улице обгоревшее тело
18:41, 30 мая 2014Политика
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В Киевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что местный житель привез в воинскую часть на ул. Стратонавтов обгорелое тело неизвестного мужчины 35-40 лет, которое подобрал на ул. Взлетной.
В Донецке нашли тело неизвестного / REUTERS
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.
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