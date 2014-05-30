Житель Донецка привез в милицию найденное на улице обгоревшее тело

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

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