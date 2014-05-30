Госпитализирован мэр Мариуполя Юрий Хотлубей
09:17, 30 мая 2014Политика
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Городской председатель Мариуполя Юрий Хотлубей госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья для оперативного лечения.
Юрий Хотлубей госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья
Как сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета, обязанности мэра возложил на себя первый заместитель председателя Геннадий Митрофанов.
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Напомним, мэр Мариуполя Юрий Хотлубей неоднократно организовывал акции в поддержку единства Украины и предупреждал жителей города о губительных последствиях сепаратизма. 16 мая он подписал с лидером мариупольских террористов Денисом Кузьменко меморандум о мире и порядке, согласно которому сепаратисты и террористы должны были отказаться от применения оружия и насилия в городе, а также захвата админзданий.
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