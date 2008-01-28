Вакарчук знает, что делать, чтобы детей не парализовало на тестах

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК заявляет, что для участников внешнего независимого оценивания, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств, по их желанию в переходный период (2008-2009 гг.) тесты переводятся на соответствующий язык (за исключением теста по украинскому языку и литературе).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования.

Объясняя положение приказа о проведении внешнего тестирования выпускников, министр отметил, что высшие учебные заведения, независимо от форм собственности и подчинения, вступительных экзаменов проводить не будут. При поступлении в высшие учебные заведения будут учитываться только результаты внешнего тестирования.

Министр отметил, что при отборе студентов на специальности спортивного и творческого направлений высшие учебные заведения могут проводить творческий конкурс, в основе которого - те же критерии, что и внешнее оценивание.

Еще одним нововведением вступительной кампании 2008 года является то, что абитуриенты могут подавать свои документы в несколько высших учебных заведений и на любое количество направлений. По словам И.ВАКАРЧУКА, «это дает право каждому абитуриенту иметь выбор относительно своей будущей профессии».

Министр также отметил, что сертификаты с результатами внешнего тестирования, проведенного в этом году, не будут подаваться для поступления в вузы в 2009 году. В следующем году нужно снова проходить тестирование в Украинском центре оценивания качества образования.

И.ВАКАРЧУК сообщил, что будут работать апелляционные комиссии, и каждый будет иметь право обжаловать результаты тестирования.

Кроме того, в этом году во всех школах для выпускников проведут пробное тестирование, чтобы каждый ученик, придя на экзамен, чувствовал себя комфортно, отметил И.ВАКАРЧУК.

«И каждый ребенок будет иметь возможность пройти этот тренинг, чтобы, придя на тестирование, он не растерялся, не волновался и не была парализован, потому что этой бумаги никогда не видел», - добавил министр.