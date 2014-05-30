Ректор-беглец Мельник готовится к суду

«Следственные действия проходят. Готовим линию, тактику защиты. В деле - больше вопросов, чем ответов именно о взятке. Со здоровьем у Мельника есть некоторые проблемы», - рассказал «Сегодня» его адвокат Сергей Лапутько.

Как известно, 8 мая сбежавший и вернувшийся в Украину налоговый экс-ректор Петр Мельник вышел на свободу.