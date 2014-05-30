Ректор-беглец Мельник готовится к суду
01:58, 30 мая 2014Политика
1
Скандальный экс-ректор налоговой академии Петр Мельник, которого подозревают во взятках, активно готовится к обороне от гособвинения, а вчера «засветился» в соцсетях.
Мельник готовится к суду / news.pn
«Следственные действия проходят. Готовим линию, тактику защиты. В деле - больше вопросов, чем ответов именно о взятке. Со здоровьем у Мельника есть некоторые проблемы», - рассказал «Сегодня» его адвокат Сергей Лапутько.
Как известно, 8 мая сбежавший и вернувшийся в Украину налоговый экс-ректор Петр Мельник вышел на свободу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter