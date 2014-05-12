СМИ: Экс-ректор Мельник вышел на свободу

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на адвоката Мельника Игоря Черезова.

По словам адвоката, отпустили его клиента поздно вечером 8 мая. Сейчас Мельник находится в Ирпене, откуда и сбежал в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что суд уменьшил Мельнику размер залога в 50 раз - до 600 тысяч гривень.