СМИ: Экс-ректор Мельник вышел на свободу

10:13, 12 мая 2014
Общество
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Сбежавший и вернувшийся в Украину налоговый экс-ректор Петр Мельник вышел на свободу.

Мельник вернулся в Ирпень

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на адвоката Мельника Игоря Черезова.

По словам адвоката, отпустили его клиента поздно вечером 8 мая. Сейчас Мельник находится в Ирпене, откуда и сбежал в прошлом году. 

Напомним, ранее сообщалось, что суд уменьшил Мельнику размер залога в 50 раз - до 600 тысяч гривень.

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