СМИ: Экс-ректор Мельник вышел на свободу
10:13, 12 мая 2014Общество
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Сбежавший и вернувшийся в Украину налоговый экс-ректор Петр Мельник вышел на свободу.
Мельник вернулся в Ирпень
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на адвоката Мельника Игоря Черезова.
По словам адвоката, отпустили его клиента поздно вечером 8 мая. Сейчас Мельник находится в Ирпене, откуда и сбежал в прошлом году.
Напомним, ранее сообщалось, что суд уменьшил Мельнику размер залога в 50 раз - до 600 тысяч гривень.
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