Нынешний состав ВР не имеет права на существование, поскольку не отражает общественных настроений - депутат

Народный депутат Олесь Доний считает, что Верховная Рада должна самораспуститься, поскольку она не отражает общественные настроения после Майдана.

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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“Я считаю, что эта ВР не имеет права на существование из-за того, что она абсолютно не отражает сейчас общественные настроения. Это должны осознать депутаты, а не только общество. Однако у них такого осознания нет. Они продолжают что-то говорить о 2017 годе. Самое лучшее, чтобы решение о роспуске приняли сами депутаты, но на этот момент такой готовности у них нет. Хотя есть постепенное влияние общества на политические партии”, - сказал Доний.

Также он сообщил, что вчера “на тайном согласительном совете” спикер парламента Александр Турчинов говорил о том, что выборы в ВР пройдут исключительно по пропорциональной системе.

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Доний объяснил, что своеобразной платой за самороспуск парламента и досрочные выборы может стать проведение их исключительно по пропорциональной системе, при которой, например, коммунисты могут взять больше мандатов, чем на выборах 2012 года, когда выборы проходили по смешанной системе. Также он сказал, что за такую схему могут проголосовать и часть внефракционных депутатов, которые надеются, что их возьмут в проходное место в партийных списках. Доний назвал такое развитие событий достаточно реалистичным.