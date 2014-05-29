Мэр Кировограда отправлен в отставку

За его увольнение проголосовали 46 депутатов, против - 16, 3 - не голосовали.

Читайте такжеМэр Кировограда снова написал заявление об отставке

Александр Саинсус поблагодарил присутствующих депутатов за сотрудничество и сказал, что будет рад их успехам.

Как сообщал УНИАН, кировоградский городской председатель Александр Саинсус 15 мая повторно написал заявление о своей отставке. Поводом для заявления стали последние события в городском совете. Одно из них - внесения изменений в регламент городского совета, что, по мнению Александра Саинсуса, сделано в несоответствии с действующим законодательством. В феврале мэр уже обращался с личным заявлением в Кировоградский городской совет о сложении полномочий, однако на внеочередной сессии в марте депутаты решили не рассматривать заявление мэра об отставке.