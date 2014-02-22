Кировоградский городской голова подал в отставку, фракция ПР в горсовете самораспустилась
Городской голова Кировограда Александр Саинсус обратился сегодня, 22 февраля, с личным заявлением в Кировоградский городской совет о сложении им полномочий головы. Такая информация размещена на официальном сайте горисполкома Кировограда.
"Я пришел в местное самоуправление, чтобы произвести качественные изменения в развитии родного города, реализовать в Кировограде такие необходимые социально – экономические программы, отметил Саинсус. – В реальности сегодня городской голова является заложником политических сценариев, к участию в которых я не хочу не иметь никакого отношения", - заявляет чиновник.
Заявление городского головы должно быть рассмотрено на внеочередном заседание сессии городского совета, дата и время проведения которого будут определены в ближайшее время.
Также на официальном сайте городского совета Кировограда сообщается, что депутатская фракция Партии регионов в горсовете объявила о своем самороспуске. В сообщении отмечается, что такое решение было принято на заседании фракции вчера, 21 февраля.