Среди боевиков усилилась паника и разногласия, они начали "сливать" информацию штабу АТО

Некоторые боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» начали сотрудничать с руководством АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

«Среди членов «ДНР» усилилась паника и разногласия. Боевики стали с недоверием относиться к своему начальству и начали сотрудничать с руководством АТО. Они предоставляют данные о размещении своих групп и огневых точках, о перемещениях. На сегодня имеется информация о захваченных объектах, о местах их дислокации», - сказано в сообщении.

В то же время, в ОГА отметили, что «попытки боевиков противостоять действиям украинских силовиков усугубляют криминогенную ситуацию в регионе».

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Как сообщал УНИАН, 28 мая руководитель оперативной группы по информированию об АТО Владислав Селезнев сообщил журналистам с места событий по телефону, что «Абвер» пытался связаться с руководством АТО, чтобы провести переговоры для обеспечения личной безопасности и отхода из зоны АТО.

«Часть боевиков готова к сотрудничеству. Во время определенных действий в Донецке, у меня есть информация, что «Абвер» лично требовал связаться с руководством АТО ради того, чтобы провести переговоры», - заявил Селезнев.

По его словам, «руководство АТО заявило, что переговоры могут состояться только при условии, когда террористы сложат оружие и сдадутся. Только при таких условиях им гарантируется безопасность и только при таких условиях возможны какие-либо переговоры».