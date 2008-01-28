Тимошенко намерена ликвидировать всех посредников в газовых отношениях с Россией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что все посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией должны быть ликвидированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге после встречи с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Моя позиция абсолютно неизменна: Украине не нужны для контрактов на поставку газа из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана никакие теневые посредники. Наличие таких посредников является признаком определенных коррупционных действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что аресты, произошедшие в последнее время (имеется в виду Семен МОГИЛЕВИЧ), являются свидетельством того, что мировая общественность также наблюдает за ситуацией в газовых отношениях Украины и России и не допускает развития любых теневых моделей, в том числе и в странах Европейского Союза.

«Все теневые посредники будут ликвидированы», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и сообщила, что во время сегодняшнего разговора с Ж.БАРРОЗУ она поднимала вопрос энергобезопасности, энергетической диверсификации, энергетической независимости как Украины, так и ЕС.

«Я думаю, что выходом из этой довольно сложной ситуации будет развитие новых транскаспийских, трансчерноморских энергетических путей, которые дадут и Украине, и многим странам ЕС надежду на диверсификацию и укрепление энергетической безопасности», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что со стороны ЕС демонстрируется поддержка в этом направлении.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.