В Славянске силовики подбили артустановку «Нона», захваченную ранее террористами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщил по телефону с места событий на пресс-конференции в Киеве.

«Есть информация, что в результате специальной операции, проведенной украинскими военнослужащими, самоходная артиллерийская установка «Нона», которая ранее была захвачена боевиками, этой ночью была повреждена», - заявил он.

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Также Селезнев уточнил, что «в настоящее время мы выясняем, в состоянии ли далее эта установка выполнять задачи по стрельбе».

Справка: 2С9 «Нона» — авиадесантное самоходное артиллерийское орудие. Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Установка была ранее захвачена террористами у украинских военных.