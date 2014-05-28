Мэрами Черновцов и Херсона стали представители Батькивщины
Новым мэром Черновцов избран председатель областной ячейки "Фронт змін", член ВО Батькивщина Алексей Каспрук.
Об этом пишет "Сегодня".
"По итогам голосования на внеочередных выборах Черновицкого городского председателя 25 мая 2014 Черновецким городским председателем избран Каспрук Алексей Павлович… за которого отдано 62572 голоса избирателей", - сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.
Читайте такжеНовым мэром Одессы стал Геннадий Труханов
В свою очередь выборы мэра Херсона выиграл еще один представитель Батькивщины Владимир Миколаенко.
Городская избирательная комиссия подсчитывает последние голоса, но по уже имеющимся данным за Миколаенко проголосовали почти 36% жителей Херсона. Второе и третье места практически с одинаковым результатом 12,7% и 12,6% заняли соответственно Игорь Семечев и Вячеслав Яременко.