СМИ: В Горловке была казнь, но, возможно, расстреляли не милиционеров
Двое горловских милиционеров, о расстреле которых сообщалось ранее, возможно, еще живы.
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу ГУВД Донецкой области.
По словам сотрудника пресс-службы, расстрел действительно был, но поскольку казненные были с мешками на головах, их личности остаются неизвестными.
Сотрудник пресс-службы сообщает, что начальник криминальной милиции Калининского района Горловки Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов, якобы, пока живы, их видели сидящими в «обезьяннике».
Читайте такжеСМИ: Террористы расстреливают своих по "указу о военном положении" 1941 годаПо информации из другого источника, расстрел оказался инсценировкой, патроны, якобы, были холостыми. В данный момент милиционеров держат в гараже ОБОПа и допрашивают.
Проверить это не представляется возможным - Бабюк и Крикунов на связь пока не выходят.
Ранее сообщалось, что сегодня в Горловке при личном составе были публично казнены (расстреляны) начальник криминальной милиции Калининского района города Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов.
"Одели мешки на голову и расстреляли", - рассказывал очевидец.
Причиной казни террористы называли «нарушение присяги ДНР».