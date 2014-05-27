СМИ: В Горловке была казнь, но, возможно, расстреляли не милиционеров

20:16, 27 мая 2014
Политика
1

Двое горловских милиционеров, о расстреле которых сообщалось ранее, возможно, еще живы. 

Возможно, террористы расстреляли не милиционеров - УВД / Reuters

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу ГУВД Донецкой области.

По словам сотрудника пресс-службы, расстрел действительно был, но поскольку казненные были с мешками на головах, их личности остаются неизвестными. 

Сотрудник пресс-службы сообщает, что начальник криминальной милиции Калининского района Горловки Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов, якобы, пока живы, их видели сидящими в «обезьяннике».

Читайте такжеСМИ: Террористы расстреливают своих по "указу о военном положении" 1941 годаПо информации из другого источника, расстрел оказался инсценировкой, патроны, якобы, были холостыми. В данный момент милиционеров держат в гараже ОБОПа  и допрашивают. 

Проверить это не представляется возможным -  Бабюк и Крикунов на связь пока не выходят.

Ранее сообщалось, что сегодня в Горловке при личном составе были публично казнены (расстреляны) начальник криминальной милиции Калининского района города Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов.

"Одели мешки на голову и расстреляли", - рассказывал очевидец.

Причиной казни террористы называли «нарушение присяги ДНР».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter