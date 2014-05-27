Путин подписал закон про перенос выборов и сроки хождения гривни в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе с 2015 года на сентябрь 2014 года выборов в «законодательные собрания» аннексированных Крыма и Севастополя, а также о сокращении срока хождения гривни на территории Крыма до 1 июня 2014 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на официальном портале правовой информации.

Законом перенесены с сентября 2015 года на 14 сентября 2014 года выборы в законодательные собрания Крыма и Севастополя. Кроме того, сокращается срок обращения украинской гривни на территориях Крыма и Севастополя, а также срок осуществления расчетов в гривнях на территориях этих субъектов РФ. Рассчитаться в гривнях можно будет до 1 июня 2014 года, а ранее – до 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая Госдума России приняла закон о прекращении с 1 июня 2014 г. хождения гривни в аннексированном Крыму, а также о переносе на сентябрь нынешнего года выборов в «законодательные собрания» Крыма и Севастополя.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в АР Крым состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

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17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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Самопровозглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.