В Донецке общественный транспорт перестал ходить в сторону вокзала

Сегодня, 27 мая, городские маршруты скорректировали движение транспорта.

Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.

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Трамвайный маршрут № 1 следует до улицы Экономической, троллейбус по маршруту № 2 следует до городской больницы № 20.

Еще утром эти маршруты следовали до конечной точки - железнодорожного вокзала.