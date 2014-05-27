В Донецке общественный транспорт перестал ходить в сторону вокзала
14:42, 27 мая 2014Политика
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В Донецке скорректировали работу общественного транспорта.
Общественный транспорт в Донецке перестал ходить в сторону вокзала / Фото УНИАН
Сегодня, 27 мая, городские маршруты скорректировали движение транспорта.
Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.
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Трамвайный маршрут № 1 следует до улицы Экономической, троллейбус по маршруту № 2 следует до городской больницы № 20.
Еще утром эти маршруты следовали до конечной точки - железнодорожного вокзала.
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