Аппетиты растут: Партия регионов требует уже шесть комитетов

Партия регионов требует для оппозиции шесть парламентских комитетов, сказал журналистам член фракции этой партии Тарас ЧОРНОВИЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, оппозиции должны отойти Бюджетный комитет, Комитет по вопросам свободы слова, Комитет по вопросам регламента и депутатской этики, Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, Комитет по вопросам прав человека и нацменьшинств.

«Это тот минимальный уровень, который мы определили для оппозиции и ниже которого нельзя опускаться», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

В эфире телеканала "1+1" лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что оппозиция хочет получить парламентские комитеты по вопросам свободы слова, вопросам коррупции, бюджетный и регламентный комитеты.

Как сообщал УНИАН, представители коалиции считают, что за оппозицией нужно оставить должности первых заместителей председателей комитетов Верховной Рады, должности председателя Счетной палаты и председателя Специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации.

Вместо этого Партия регионов настаивает, чтобы руководящие должности в парламентских комитетах распределялись строго пропорционально количеству мандатов в депутатских фракциях.