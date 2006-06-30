Оппозиция и коалиция: ”разговор глухого с немым”

Оппозиция хочет получить парламентские комитеты по вопросам свободы слова, вопросам коррупции, бюджетный и регламентный комитеты. Об этом в эфире канала "1+1" заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

При этом он напомнил о требовании, что принципы закрепления комитетов за депутатскими фракциями должны быть пропорциональными, учитывая результаты блоков и партий, полученные ими на выборах.

На замечание, не является ли блокирование работы парламента нарушением регламента, лидер Партии регионов заметил, что "блокирование – это средство, которое существует во всех парламентах мира".

"Мы это делаем толерантно, мы никого не толкаем, хотя мы чувствуем, что к нам существует отношение, будто мы депутаты низшего сорта", - цитирует В.ЯНУКОВИЧА «Украинская правда».

По поводу противостояния в парламенте В.ЯНУКОВИЧ заметил: "Строить будущее Украины законодателям надо начинать с чистого листа. Чтобы у нас у всех было чистое лицо".

На вопрос о возможных акциях гражданского неповиновения, о которых говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА, лидер Партии регионов ответил: "Мы все время слышим оскорбления. Наши избиратели нам говорят, сколько вы будете терпеть, когда вы уже дадите ответ".

"Мы держим наше лицо, мы не хотим опускаться до тех, от кого мы слышим слова, за которые они никогда не отвечали, да у них воспитание такое", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Но мы не можем сдержать людей. У нас сейчас много звонков, много писем, где люди просят: дайте нам возможность выйти на улицы, на площади и высказать свою точку зрения", - добавил он.

На вопрос, ведутся ли переговоры между оппозицией и коалициантами, В.ЯНУКОВИЧ ответил: "Мы сегодня встречались в парламенте, но это был разговор глухого с немым".

"Возможно, результат мы получим уже в ближайшее время, и инициатива будет за взвешенными депутатами и фракциями, которые будут занимать принципиальную позицию в выполнении требований законодательства", - добавил лидер Партии регионов.